Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Донецкой области задержали боевика, воевавшего в пяти НВФ

Воскресенье, 16 июля 2017, 15:08

В Дружковке (Донецкая обл.) полиция задержала боевика, который с 2014 года воевал в рядах пяти бандформирований.

По данным департамента полиции Донецкой области, 33-летний экс-боевик с позывным "Абрек" воевал в 1-м Славянском батальоне, в батальоне "Восток", "Оплот", казачьем формировании и в "армии ДНР".

"В начале июля 2014 года, когда незаконные вооруженные формирования захватили Донецк, мужчина решил присоединиться к ним. Наемник вступил добровольцем в 1-й Славянский батальон, где вместе со всеми выезжал нести службу на окраине Донецка. Когда батальон распался, он перешел служить в "Восток", где его отправили воевать в Пески", - сообщили в полиции.

Там боевик прослужил несколько недель, после чего перешел в "Оплот", а потом - в казачий полк.

"Когда их разоружили, остался служить в армии "ДНР" под Старомихайловкой, откуда обстреливали Марьинку и Красногоровку", - отметили в НП.

 

Позже уроженец Дружковки покинул ряды боевиков и еще некоторое время жил в Донецке, после чего отправился на заработки в РФ, а в 2017 году вернулся домой.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донецкая областьполицияДНР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Донецкая область
Возросло количество погибших в результате обстрела Лимана в субботу
В субботу оккупанты обстреляли Лиман: по меньшей мере 8 погибших
Донецкая область: из-за российских обстрелов на ТЭС упала крыша - есть погибший и раненые
Последние новости
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
Все новости...
Реклама: