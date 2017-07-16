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В Ірані брата президента заарештували за підозрою у фінансових злочинах

Неділя, 16 липня 2017, 20:10

В Ірані заарештували рідного брата президента Хасана Роухані - Хусейна Ферейдуна - за підозрою у "фінансових злочинах".

Як повідомляє DW, інформацію про затримання підтвердив речник міністерства юстиції країни.

Він додав, що Ферейдун може внести за себе заставу, однак ще досі цього не зробив.

Слідство триватиме, навіть якщо брат президента вийде під заставу, заявив речник міністерства. Крім Ферейдуна розслідування проводиться щодо низки інших осіб, яких також затримали.

Ферейдуна підозрювали у корупції тривалий час, передовсім закиди лунають від опонентів чинного президента.

З 2015 року Ферейдун виконував роль радника свого брата-президента, зокрема, представляв Іран у Відні під час переговорів щодо ядерних угод.

Теми: Іранпрезидент
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