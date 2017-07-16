В Иране брата президента арестовали по подозрению в финпреступлениях

В Иране арестовали родного брата президента Хасана Роухани - Хусейна Ферейдуна - по подозрению в "финансовых преступлениях".

Как сообщает DW, информацию о задержании подтвердил пресс-секретарь министерства юстиции страны.

Он добавил, что Ферейдун может внести за себя залог, однако до сих пор этого не сделал.

Однако следствие будет продолжаться, даже если брат президента выйдет под залог, заявил представитель министерства. Кроме Ферейдуна расследование проводится в отношении других лиц, которые также задержаны.

Ферейдуна подозревали в коррупции длительное время, прежде всего упреки звучат от оппонентов действующего президента.

С 2015 года Ферейдун выполнял роль советника своего брата-президента, в частности, представлял Иран в Вене во время переговоров по ядерным соглашениям.