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Біля КПВВ "Мар'їнка" чоловік отримав кулю на боці бойовиків

Неділя, 16 липня 2017, 22:39

Біля КПВВ "Мар'їнка" громадянин України, уродженець м.Донецьк отримав вогнепальне поранення, перебуваючи на непідконтрольній території.

Про це 16 липня повідомила прес-офицер Східного регіонального управління ДПСУ  Оксана Іванець.

"Близько 19:00 до прикордонників, які несуть службу в контрольному посту "Марїнка" з непідконтрольної території прибув громадянин України 1965 р.н., уродженець м.Донецьк, з явними ознаками вогнепального поранення - можливо кульове пораненя в спину", - зазначили у ДПСУ.

За словами громадянина, він отримав поранення, перебуваючи на непідконтрольній території, за 100 м. від контрольного посту "Мар'їнка".

Чоловіку було надано першу медичну допомогу, про інцидент проінформовано штаб АТО, поліцію, ОБСЄ та прокуратуру. 

 

Українська правда 

Теми: Донбаскордонжертви
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