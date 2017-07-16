Возле КПВВ "Марьинка" мужчина получил пулю на стороне боевиков

Возле КПВВ "Марьинка" гражданин Украины, уроженец г. Донецк получил огнестрельное ранение, находясь на неподконтрольной территории.

Об этом 6 июля сообщила пресс-офицер Восточного регионального управления ГПСУ Оксана Иванец.

"Около 19:00 к пограничникам, которые несут службу на контрольном посту "Маринка" с неподконтрольной территории прибыл гражданин Украины 1965 г.р., уроженец г. Донецк, с явными признаками огнестрельного ранения - возможно пулевого ранения в спину", - отметили в ГПСУ.

По словам гражданина, он получил ранение, находясь на неподконтрольной территории, в 100 м. от контрольного поста "Марьинка".

Мужчине была оказана первая медицинская помощь, об инциденте проинформованы штаб АТО, полиция, ОБСЕ и прокуратура.

Украинская правда