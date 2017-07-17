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Меркель пообіцяла керувати урядом Німеччини до 2021 року

Понеділок, 17 липня 2017, 00:25

Канцлер Німеччини Ангела Меркель збирається залишатися при владі до 2021 року в разі перемоги блоку партій Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз на виборах в Бундестаг восени цього року.

Про це вона заявила ввечері в неділю, 16 липня, в ефірі телеканалу ARD, передає DW.

На питання, чи може вона це гарантувати, Меркель відповіла, що жодна людина не має абсолютного контролю над власною долею.

"Однак я маю твердий намір вчинити саме так, як я сказала людям", - підкреслила канцлер, додавши, що на цьому базується довіра.

Меркель також відповіла на критику вибору місця проведення саміту лідерів країн G20 в Гамбурзі.

"Було очевидно, що (саміт) треба провести в великому місті", - заявила канцлер і зазначила, що зраділа згоді гамбурзького бургомістра Олафа Шольца. При цьому вона визнала частку своєї відповідальності через заворушення, які виникли в місті у дні саміту.

Як відомо, восени відбудуться вибори до Бундестагу. Якщо блок ХДС/ХСС переможе, Меркель четвертий раз очолить уряд.

Теми: Меркель
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