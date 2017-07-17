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Меркель пообещала руководить правительством Германии до 2021 года

Понедельник, 17 июля 2017, 00:25

Канцлер Германии Ангела Меркель собирается оставаться у власти до 2021 года в случае победы блока партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз на выборах в Бундестаг осенью этого года.

Об этом она заявила вечером в воскресенье, 16 июля, в эфире телеканала ARD, передает DW.

На вопрос, может ли она это гарантировать, Меркель ответила, что ни один человек не имеет абсолютного контроля над собственной судьбой.

"Однако я твердо намерена поступить именно так, как я сказала людям", - подчеркнула канцлер, добавив, что на этом базируется доверие.

Меркель также ответила на критику выбора места проведения саммита лидеров стран G20 в Гамбурге.

"Было очевидно, что (саммит) надо провести в большом городе", - заявила канцлер и отметила, что обрадовалась согласии гамбургского бургомистра Олафа Шольца. При этом она признала долю своей ответственности за беспорядки, которые возникли в городе в дни саммита.

Как известно, осенью состоятся выборы в Бундестаг. Если блок ХДС/ХСС победит, Меркель четвертый раз возглавит правительство.

Темы: Меркель
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