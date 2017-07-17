Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Правозахисники: За роки війни в Сирії загинули 330 тис осіб

Понеділок, 17 липня 2017, 04:50

З початку громадянської війни в Сирії вбито вже понад 330 тисяч осіб, в тому числі майже 100 тисяч цивільних осіб.

Як повідомила в неділю, 16 липня, Сирійська наглядова рада з прав людини, що базується в Лондоні, з 2011 до середини липня 2017 року в Сирії загинули в цілому 331 765 осіб, передає DW.

Згідно з підрахунками правозахисників, в числі 99 617 померлих насильницькою смертю мирних жителів - 18 243 дитини.

В результаті збройного конфлікту загинули 116 774 військовослужбовців, що підпорядковувалися сирійському президенту Башару Асаду, і його прихильників, а також 57 тисяч повстанців, в тому числі члени альянсу сирійської опозиції і курдських формувань "Сили демократичної Сирії".

Крім того, вбиті 58 тисяч джихадистів - в основному прихильники терористичної організації "Ісламська держава" або угруповань, близьких до "Аль-Каїді". Серед них були і іноземці.

Теми: Сирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Сирія
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Останні новини
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
Усі новини...
Реклама: