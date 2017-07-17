Правозащитники: За годы войны в Сирии погибли 330 тыс человек

С начала гражданской войны в Сирии убито уже более 330 тысяч человек, в том числе почти 100 тысяч гражданских лиц.

Как сообщила в воскресенье, 16 июля, Сирийский наблюдательный совет по правам человека, базирующийся в Лондоне, с 2011 до середины июля 2017 года в Сирии погибли в общей сложности 331 765 человек, передает DW.

Согласно подсчетам правозащитников, в числе 99 617 умерших насильственной смертью мирных жителей - 18 243 ребенка.

В результате вооруженного конфликта погибли 116 774 военнослужащих, подчинявшихся сирийскому президенту Башару Асаду, и его сторонников, а также 57 тысяч повстанцев, в том числе члены альянса сирийской оппозиции и курдских формирований "Силы демократической Сирии".

Кроме того, убиты 58 тысяч джихадистов - в основном сторонники террористической организации "Исламское государство" или группировок, близких к "Аль-Каиде". Среди них были и иностранцы.