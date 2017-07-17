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В Нідерландах відкриють "живий меморіал" загиблим в МН17

Понеділок, 17 липня 2017, 08:39

Понад дві тисячі родичів жертв катастрофи літака рейсу МН17 у небі над Донбасом зберуться в Нідерландах 17 липня, в третю річницю трагедії. Учасники церемонії відкриють меморіал, присвячений їхнім близьким.

Ініціатори відкриття пам’ятного місця називають його "живим меморіалом" – всього було висаджено 298 дерев, за кількістю загиблих у катастрофі, передає Радіо Свобода.

Дерева будуть оточені соняшниками, які розквітають у липні.

Король Нідерландів Віллем-Александр і королева Максима приєднаються на цьому заході до інших офіційних осіб у парку Війфгуйзен поблизу аеропорту Схіпхол в Амстердамі.

Саме з цього аеропорту вилетів 17 липня 2014 року літак "Боїнг-777" "Малайзійських авіаліній", який так і не долетів до точки призначення, Куала-Лумпура.

Напередодні стало відомо, що Росія в ніч на 17 липня 2014 року заборонила польоти цивільної авіації в суміжному з Україною російському повітряному просторі на висоті менш 16150 метрів, що порівнянно з максимальною висотою ураження ЗКР "Бук".

Наприкінці вересня минулого року Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка "Бук", із якої збили "Боїнг", була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати "остаточною правдою", а висновки слідчих у Москві назвали "попередніми". У МЗС Росії назвали доповідь "упередженою".

"Українська правда" у Threads

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