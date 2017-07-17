Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Нидерландах откроют "живой мемориал" погибшим в МН17

Понедельник, 17 июля 2017, 08:39

Более двух тысяч родственников жертв катастрофы самолета рейса МН17 в небе над Донбассом соберутся в Нидерландах 17 июля, в третью годовщину трагедии. Участники церемонии откроют мемориал, посвященный их близким.

Инициаторы открытия памятного места называют его "живым мемориалом" - всего было высажено 298 деревьев, по количеству погибших в катастрофе, передает Радио Свобода.

Деревья будут окружены подсолнухами, которые расцветают в июле.

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима присоединятся к этому мероприятию в парке Вийфгуйзен вблизи аэропорта Схипхол в Амстердаме.

Именно из этого аэропорта вылетел 17 июля 2014 самолет "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", который так и не долетел до точки назначения, Куала-Лумпура.

Накануне стало известно, что Россия в ночь на 17 июля 2014 запретила полеты гражданской авиации в смежном с Украиной российском воздушном пространстве на высоте менее 16150 метров, что сравнимо с максимальной высотой поражения ЗУР "Бук".

В конце сентября прошлого года Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные итоги расследования.

В докладе говорится, что зенитно-ракетная установка "Бук", из которого сбили "Боинг", был доставлен ​​на территорию Украины из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, которое находилось под контролем боевиков, контролируемых Россией. В число подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать "окончательной правдой", а выводы следователей в Москве назвали "предварительным". В МИД России назвали доклад "предвзятым".

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Последние новости
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
Все новости...
Реклама: