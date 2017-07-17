В Нидерландах откроют "живой мемориал" погибшим в МН17

Более двух тысяч родственников жертв катастрофы самолета рейса МН17 в небе над Донбассом соберутся в Нидерландах 17 июля, в третью годовщину трагедии. Участники церемонии откроют мемориал, посвященный их близким.

Инициаторы открытия памятного места называют его "живым мемориалом" - всего было высажено 298 деревьев, по количеству погибших в катастрофе, передает Радио Свобода.

Деревья будут окружены подсолнухами, которые расцветают в июле.

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима присоединятся к этому мероприятию в парке Вийфгуйзен вблизи аэропорта Схипхол в Амстердаме.

Именно из этого аэропорта вылетел 17 июля 2014 самолет "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", который так и не долетел до точки назначения, Куала-Лумпура.

Накануне стало известно, что Россия в ночь на 17 июля 2014 запретила полеты гражданской авиации в смежном с Украиной российском воздушном пространстве на высоте менее 16150 метров, что сравнимо с максимальной высотой поражения ЗУР "Бук".

В конце сентября прошлого года Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные итоги расследования.

В докладе говорится, что зенитно-ракетная установка "Бук", из которого сбили "Боинг", был доставлен ​​на территорию Украины из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, которое находилось под контролем боевиков, контролируемых Россией. В число подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать "окончательной правдой", а выводы следователей в Москве назвали "предварительным". В МИД России назвали доклад "предвзятым".