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У Росії вирішили списати кримчанам борги перед українськими банками

Понеділок, 17 липня 2017, 08:57

У Росії шукають шляхи, щоб кримчани не виплачували свої борги українським банкам.

Про це пише російська газета Комерсант.

У п'ятницю Держдума прийняла в другому читанні поправки до закону про погашення боргів кримчан перед українськими банками (422-ФЗ).

Відповідно до закону, вимагати погашення боргу можуть тільки акредитовані при Фонді захисту вкладників російські компанії, які придбали борги в українських банків. На даний момент в ФЗВ акредитовані чотири компанії, вони скупили більше 1 млрд руб. боргів кримчан перед українськими банками.

Сам Фонд захисту вкладників перейде в розпорядження проросійської окупаційної влади Криму, при цьому Агентство зі страхування вкладів, яке зараз володіє ФЗВ, має перерахувати до фонду 1,5 млрд руб. невитраченого майнового внеску.

У Криму і Севастополі вже готують регіональний проект.

За інформацією видання, в даному проекті планується записати, що борг або частина боргу до 5 млн руб. підлягає безумовному списанню. Таким чином, амністію від українських кредитів отримає переважна більшість громадян Криму та індивідуальних підприємців, а компанії зможуть істотно зменшити борги.

За словами співрозмовників видання, компанії, які купували борги кримчан перед українськими банками, орієнтувалися в першу чергу на роздрібних клієнтів, чиї борги укладаються в 5 млн руб.

Колектори, що працюють в Криму, розповіли "Комерсанту", що їх боржники вже зараз, хоча закон не прийнятий, відмовляються погашати борги і платити за рахунками.

"Ми купували борги в українських банків, тому що стягнення таких боргів було передбачено законом, а тепер виходить, що стягувати не буде чого, - дивується керівник одного з агентств, що працює в Криму.- Якщо будуть масові прощення боргу, хто відшкодує нам збитки?"

Не залишать "кримська влада" без уваги і тих, у кого борги більше 5 млн руб. Планується наділити наглядову раду ФЗВ правом приймати рішення про списання боргу понад 5 млн руб. за обставинами, які мають істотне значення для особистості позичальника.

Тим, хто не потрапить і під цей критерій, планується запропонувати досить пільгові умови погашення. У разі разового погашення певної частини боргу можна буде позбутися суттєвої його частини: при внесенні 5% суми заборгованості буде погашено 20%, внесення 20% суми боргу забезпечить повне його списання.

Теми: КримРосія
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