Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России решили списать крымчанам долги перед украинскими банками

Понедельник, 17 июля 2017, 08:57

В России ищут пути, чтобы крымчане не выплачивали свои долги украинским банкам.

Об этом пишет российская газета Коммерсант.

В пятницу Госдума приняла во втором чтении поправки к закону о погашении долгов крымчан перед украинскими банками (422-ФЗ).

Согласно закону, требовать погашения долга могут только аккредитованные при Фонде защиты вкладчиков российские компании, которые приобрели долги у украинских банков. На данный момент в ФЗВ аккредитованы четыре компании, они скупили более 1 млрд руб. долгов крымчан перед украинскими банками.

Сам Фонд защиты вкладчиков перейдет в распоряжение пророссийских оккупационных властей Крыма, при этом Агентство по страхованию вкладов, которое сейчас владеет ФЗВ, должно будет перечислить в фонд 1,5 млрд руб. неизрасходованного имущественного взноса.

В Крыму и Севастополе уже готовят региональный проект.

По информации издания, в данном проекте планируется записать, что долг или часть долга до 5 млн руб. подлежит безусловному списанию. Таким образом, амнистию от украинских кредитов получит подавляющее большинство граждан Крыма и индивидуальных предпринимателей, а компании смогут существенно уменьшить долги.

По словам собеседников издания, компании, приобретавшие долги крымчан перед украинскими банками, ориентировали в первую очередь на розничных клиентов, чьи долги укладываются в 5 млн руб.

Коллекторы, работающие в Крыму, рассказали "Ъ", что их должники уже сейчас, хотя закон не принят, отказываются погашать долги и платить по счетам.

"Мы покупали долги у украинских банков, потому что взыскание таких долгов было предусмотрено законом, а теперь выходит, что взыскивать будет просто нечего,— недоумевает руководитель одного из агентств, работающих в Крыму.— Если будут массовые прощения долга, кто возместит нам убытки?"

Не оставят крымские власти без внимания и тех, у кого долги больше 5 млн руб. Во-первых, предполагается наделить набсовет ФЗВ правом принимать решение о списании долга более 5 млн руб. по обстоятельствам, имеющим существенное значение для личности заемщика. Тем же, кто не попадет и под этот критерий, планируется предложить весьма льготные условия погашения. В случае разового погашения определенной части долга можно будет избавиться от существенной его части: при внесении 5% суммы задолженности погасится 20%, внесение 20% суммы долга обеспечит полное его списание.

Темы: КрымРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Крым
Залужный о возвращении Крыма: Мне плевать, меня никто не остановит
"Слуга" Слюсарев после вторжения стал владельцем завода "Рапид" и фирм в трех странах – СМИ
В НАТО пока не видят признаков того, что судьба Крыма может решиться на переговорах
Последние новости
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
Все новости...
Реклама: