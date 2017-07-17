Путіну підбирають "образ майбутнього" до виборів – ЗМІ

Кремлю поки не вдається придумати образ майбутнього, з яким Володимир Путін міг би піти на вибори у 2018 році.



Про те, що ця робота йде важко, "Ведомостям" повідомили людина, близька до адміністрації президента, і колишній федеральний чиновник.



Інші близькі до адміністрації співрозмовники кажуть, що робота йде "бурхливо" і "складно"; по темі пройшло більше десятка нарад, додають двоє з них.



За даними джерел, у теми змінилося кілька кураторів: спершу за неї відповідав телеведучий Валерій Фадєєв, потім директор Фонду розвитку громадянського суспільства Костянтин Костін, а потім директор фонду "Общественное мнение" Олександр Ослон.



"Образ майбутнього – це програма з економікою, соціальною сферою, політичними реформами. Є труднощі, адже Фадєєв пішов у Громадську палату, а Костін із темою не впорався, він пропонував і нові ідеї, і ті, що були використані раніше. Ослон проводить соціологічні дослідження по цій темі", – сказала людина, близька до Кремля.



За словами співрозмовника, вже знайдено нового куратора, але група засідає окремо.



За даними іншої людини, близької до адміністрації Путіна, Фадєєв, Костін і Ослон працюють над "смислами", а зводять ідеї в Експертному інституті соцдосліджень. За кампанію в цілому відповідає перший заступник глави адміністрації Сергій Кирієнко.



Цей співрозмовник зазначає, що обставини змінюються: "Коли все починалося, був "ворожий Обама", потім з'явився Трамп. Змінюється і внутрішній зміст документів. Якоїсь миті це зупиниться, щоб все перетворити на програму".



За словами колишнього федерального чиновника, зараз серед ідей "з'явилася тріада "справедливість, повага, довіра"..., але вона не замінить образ майбутнього, хоча можуть спробувати це зробити".



"Чіплятися за цю тріаду не будуть, просто Кирієнко на зустрічах із губернаторами всіляко наголошує, що люди хочуть справедливості і показна розкіш буде каратися", – додала людина, близька до Кремля.



За його словами, зараз образом майбутнього займається десяток різних груп, у тому числі Центр стратегічних розробок Олексія Кудріна і президент Сбєрбанка Герман Греф.



"Концепцій дуже багато, і вони настільки різні, що пов'язати їх складно – тобто робота йде складно не тому, що хороших ідей немає, а тому, що надто багато думок", – заявив співрозмовник.



За словами однієї людини, близької до АП, образ майбутнього має бути готовий до кінця вересня. Інший каже, що до початку кампанії в грудні.



Політолог Гліб Павловський вважає, що творці образу намагаються відійти від "тоскного відчуття, що все закінчується, і дуже погано".



"Індикатори на кшталт рейтингу президента нічого не показують, вони вимірюють безальтернативну ситуацію... Вони шукають сюжет для передвиборчого телесеріалу. Йдеться не про майбутнє, а про те, щоб придумати, навіщо Путіну взагалі йти на четвертий термін, коли він цей термін закінчує тоскно", – сказав він.



На думку Павловського, "немає жодної проблеми країни, для вирішення якої потрібен Путін", а "виборча кампанія стає роботою зі збереження його ближнього кола".