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Путину подбирают "образ будущего" к выборам – СМИ

Понедельник, 17 июля 2017, 10:23

Кремлю пока не удается придумать образ будущего, с которым Владимир Путин мог бы пойти на выборы в 2018 году.

О том, что эта работа идет с трудом, "Ведомостям" сообщили человек, близкий к администрации президента, и бывший федеральный чиновник.

Другие близкие к администрации собеседники говорят, что работа идет "бурно" и "сложно"; по теме прошло более десятка совещаний, добавляют двое из них.

По данным источников, у темы сменилось несколько кураторов: сначала за нее отвечал телеведущий Валерий Фадеев, потом директор Фонда развития гражданского общества Константин Костин, а затем директор фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.

"Образ будущего – это программа с экономикой, социальной сферой, политическими реформами. Есть затруднения, так как Фадеев ушел в Общественную палату, а Костин с темой не справился, он предлагал и новые идеи, и те, что были использованы раньше. Ослон проводит социологические исследования по этой теме", – сказал человек, близкий к Кремлю.

По его словам, уже найден новый куратор, но группа заседает отдельно.

По данным другого человека, близкого к администрации Путина, Фадеев, Костин и Ослон работают над "смыслами", а сводят идеи в Экспертном институте социсследований. За кампанию в целом отвечает первый заместитель главы администрации Сергей Кириенко.

Этот собеседник отмечает, что обстоятельства меняются: "Когда все начиналось, был "враждебный Обама", затем появился Трамп. Меняется и внутреннее содержание документов. В какой-то момент это остановится, чтобы все превратить в программу".

По словам бывшего федерального чиновника, сейчас среди идей "появилась триада "справедливость, уважение, доверие"..., но она не заменит образ будущего, хотя могут попытаться это сделать".

"Цепляться за эту триаду не будут, просто Кириенко на встречах с губернаторами всячески подчеркивает, что люди хотят справедливости и показная роскошь будет караться", – добавил человек, близкий к Кремлю.

По его словам, сейчас образом будущего занимается десяток разных групп, в том числе Центр стратегических разработок Алексея Кудрина и президент Сбербанка Герман Греф.

"Концепций очень много, и они настолько разные, что увязать их сложно – то есть работа идет сложно не потому, что хороших идей нет, а потому, что слишком много мыслей", – заявил собеседник.

По словам одного человека, близкого к АП, образ будущего должен быть готов к концу сентября. Другой говорит, что к началу кампании в декабре.

Политолог Глеб Павловский считает, что создатели образа пытаются "уйти от тоскливого ощущения, что все заканчивается, и очень плохо".

"Индикаторы вроде рейтинга президента ничего не показывают, они измеряют безальтернативную ситуацию… Они ищут сюжет для предвыборного телесериала. Речь не о будущем, а о том, чтобы придумать, зачем Путину вообще идти на четвертый срок, когда он этот срок заканчивает с тоской", – сказал он.

По мнению Павловского, "нет ни одной проблемы страны, для решения которой нужен Путин", а "избирательная кампания становится работой по сохранению его ближнего круга".

Темы: РосcияПутинвиборы
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