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Через невиплату зарплат луганським шахтарям порушили справу

Понеділок, 17 липня 2017, 13:23

Лисичанська прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом безпідставної невиплати зарплати гірникам шахти ім. Капустіна.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

За її даними, відомості про це провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 175 (невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат) Кримінального кодексу України.

Розслідування встановило, що 16 липня гірники шахти ім. Капустіна ПАТ "Лисичанськвугілля" після закінчення 1-ї зміни не залишили робочі місця та розпочали страйк.

По інформації ГПУ, до шахтарів спустились заступники генерального директора й голова профспілки шахти ім. Капустіна, які пояснили страйкуючим причини затримки виплати заробітної плати та пообіцяли сприяти у вирішенні цього питання.

Повідомляється, що наразі в шахті залишаються 36 гірників, робота копальні призупинена.

За словами очільника Федерації вільних профспілок України Михайла Волинця, на цей момент біля шахти Капустіна зібралося більше 300 членів сімей гірників, що страйкують.

"Кількість людей продовжує зростати! Адміністрації шахти немає", - зазначає він у Facebook.

Волинець повідомив, що страйкують також гірники шахти "Новодружеська" того ж "Лисичанськвугілля".

"На 9 годину ранку на шахтах ПАТ "Лисичанськвугілля" складається така ситуація. Вже третю добу під землею на шахті ім. Капустіна залишається 31 гірник. З 16 липня на шахті "Новодружеська" у 2-гу та 3-тю зміни залишився під землею 21 шахтар", - пише він.

За словами очільника Федерації профспілок, адміністрація "Лисичанськвугілля" заборонила гірникам інших змін спускатись у шахти, до ПАТ прибула група активістів Незалежної профспілки гірників України на чолі із заступником її голови Олександром Абрамовим.

Як повідомлялося, в Луганській області на шахті ім. Капустіна ДП "Лисичанськвугілля" 70 шахтарів оголосили страйк через невиплату заробітної плати.

За даними Волинця, заборгованість перед гірниками шахти Капустіна становить майже тримісячний фонд (96 млн грн).

Євген Кізілов, УП

Теми: шахтизарплатиакціїЛуганська область
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