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Из-за невыплаты зарплат луганским шахтерам возбудили дело

Понедельник, 17 июля 2017, 13:23

Лисичанская прокуратура расследует уголовное производство по факту безосновательной невыплаты зарплаты горнякам шахты им. Капустина.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, сведения об этом производстве внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 175 (невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат) Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что 16 июля горняки шахты им. Капустина ОАО "Лисичанскуголь" после окончания 1-й смены не покинули рабочие места и начали забастовку.

По информации ГПУ, к шахтерам спустились заместители генерального директора и председатель профсоюза шахты им. Капустина, которые объяснили бастующим причины задержки выплаты заработной платы и пообещали оказать содействие в решении этого вопроса.

Сообщается, что в настоящее время в шахте остаются 36 горняков, работа рудника приостановлена.

По словам главы Федерации свободных профсоюзов Украины Михаила Волынца, на данный момент у шахты Капустина собралось более 300 членов семей горняков, которые бастуют.

"Количество людей продолжает расти! Администрации шахты нет", - отмечает он в Facebook.

Волынец сообщил, что бастуют также горняки шахты "Новодружеская" того же "Лисичанскугля".

"На 9 часов утра на шахтах ОАО "Лисичанскуголь" складывается такая ситуация. Уже третьи сутки под землей на шахте им. Капустина остается 31 горняк. С 16 июля на шахте "Новодружеская" во 2-ю и 3-ю смены остался под землей 21 шахтер", - пишет он.

По словам главы Федерации профсоюзов, администрация "Лисичанскугля" запретила горнякам других смен спускаться в шахты, в ОАО прибыла группа активистов Независимого профсоюза горняков Украины во главе с заместителем ее председателя Александром Абрамовым.

Как сообщалось, в Луганской области на шахте им. Капустина ГП "Лисичанскуголь" 70 шахтеров объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.

По данным Волынца, задолженность перед горняками шахты Капустина составляет почти трехмесячный фонд (96 млн грн).

Евгений Кизилов, УП

Темы: шахтызарплатыакцииЛуганская область
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