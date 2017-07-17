У Гнутовому в полі підірвався трактор: є постраждалі

У населеному пункті Гнутове Донецької області в полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор.

Про це інформує сторінка поліції Донеччини у Facebook.

Подія трапилася 17 липня близько 11-ї години.

Наразі відомо про двох постраждалих. Повні обставини з’ясовуються.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції, кінологи, вибухотехніки, ДСНС та швидка допомога.

Пізніше стало відомо, що трактор наїхав колесом на міну в полі за 1,5 кілометри від житлових будинків на виїзді з селища Гнутового.

Техніка вигоріла вщент. Тракторист-водій отримав осколкові та опікові поранення, ще у одного пасажира 1994 року народження попередньо констатовано контузію і шок. Обидва доставлені з місця події до лікарні.

За даними глави облуправління Нацполіції Донеччини В'ячеслава Аброськіна, поранення отримали тракторист та співробітник ДСНС.

Факт кваліфіковано за ч.1 ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

З початку 217 року на Донеччині зафіксовано 3 випадки, коли трактор натрапляв на вибуховий пристрій, внаслідок чого постраждали 4 особи.

Як повідомлялось, за попередніми розрахунками, розмінування територій у зоні провдення антитерористичної операції на Донбасі потребуватиме 10-15 років.

Як відомо, 21 червня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала звернення місцевих рад про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня.

Було передбачено встановлення режиму повного припинення вогню вздовж всієї лінії зіткнення на період з 24 червня по 31 серпня.

Водночас бойовики щодоби продовжують обстрілювати позиції сил АТО.

Українська правда