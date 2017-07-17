В Гнутово в поле подорвался трактор: есть пострадавшие

В населенном пункте Гнутово Донецкой области в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор.



Об этом информирует страница полиции Донетчины в Facebook.



Происшествие случилось 17 июля около 11 часов.



Известно о двух пострадавших. Все обстоятельства инцидента выясняются.

На место выехала следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции, кинологи, взрывотехники, ГСЧС и скорая помощь.

Позже стало известно, что трактор наехал колесом на мину в поле за 1,5 километра от жилых домов на выезде из поселка Гнутово.



Техника выгорела дотла. Тракторист-водитель получил осколочные и ожоговые ранения, еще у одного пассажира 1994 года рождения предварительно констатирована контузия и шок. Оба доставлены с места происшествия в больницу.

По данным главы облуправления Нацполиции Донецкой Вячеслава Аброськина, ранения получили тракторист и сотрудник ГСЧС.

Факт квалифицированы по ч.1 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.



С начала 217 года в Донецкой области зафиксировано 3 случая, когда трактор наезжал на взрывное устройство, в результате чего пострадали 4 человека.

Как сообщалось, по предварительным расчетам, разминирование территорий в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе потребует 10-15 лет.



Как известно 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала обращение местных советов о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня.



Было предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период с 24 июня по 31 августа.



В то же время боевики ежесуточно продолжают обстреливать позиции сил АТО.



Украинская правда