Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесі на гранаті підірвався підліток

Понеділок, 17 липня 2017, 14:22

В результаті вибуху гранати РГД-5 в Малиновському районі Одеси загинув 16-річний підліток, ще дві людини госпіталізовано з пораненнями.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на інформацію, отриману в управлінні Нацполіції Одеської області.

За даними правоохоронців, зараз поліцейські проводять на місці події оперативно-слідчі заходи.

За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) та ст. 115 (умисне вбивство з позначкою нещасний випадок) Кримінального кодексу.

Як вдалося з'ясувати місцевому виданню "Думская", вибух стався у багатоквартирному будинку на Дальницькій вулиці. Поранення отримали друзі загиблого.

За попередньою версією, гранату до квартири приніс один з хлопців, які згодом були шпиталізовані.

 
 
 

"Українська правда" у Threads

Теми: надзвичайна подіяОдеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
надзвичайна подія
Дві дівчинки потонули у Десні на Чернігівщині – ДСНС
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Мати підлітка, який з батьком загинув на "Титані", заявила, що поступилася місцем сину
Останні новини
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
Усі новини...
Реклама: