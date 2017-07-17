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В Одессе на гранате подорвался подросток

Понедельник, 17 июля 2017, 14:22

В результате взрыва гранаты РГД-5 в Малиновском районе Одессы погиб 16-летний подросток, еще два человека госпитализированы с ранениями.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию, полученную в управлении Нацполиции Одесской области.

По данным правоохранителей, сейчас полицейские проводят на месте происшествия оперативно-следственные мероприятия.

По факту трагедии открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами) и ст. 115 (умышленное убийство с пометкой несчастный случай) Уголовного кодекса.

Как удалось выяснить местному изданию "Думская", взрыв произошел в многоквартирном доме на Дальницкой улице. Ранения получили друзья погибшего.

По предварительной версии, гранату в квартиру принес один из впоследствии госпитализированных.

 
 
 

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Темы: чрезвычайное происшествиеОдесса
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