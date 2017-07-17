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Порошенко: Я непоганий перекладач з молдовської

Понеділок, 17 липня 2017, 16:24

Президент України Петро Порошенко продемонстрував, що добре розуміє рідну мову прем'єр-міністра Молдови Павла Філіпа на зустрічі з ним в Одеській області.

Свої мовні знання український лідер проявив на спільному з Філіпом брифінгу під час відкриття спільного контрольно-пропускного пункту "Кучурган - Первомайськ" на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону.

Молдовський прем'єр виступав рідною мовою, після чого його слова повторював українською перекладач.

Коли Філіп пояснював, як керівництво Молдови ставиться до жителів так званого "Придністров'я" і що воно не бачить різниці між мешканцями придністровської зони і решти територій країни, Порошенко засміявся, зупинив його і виступив у якості перекладача.

"Я перекладу: Але ми бачимо різницю між громадянами, які живуть у придністровській зоні, і керівництвом придністровської невизнаної "республіки", - закінчив він слова Філіпа.

Ця "витівка" українського президента викликала посмішку у прем'єра Молдови.

"Виявляється, я непоганий перекладач з молдовської", - жартома похвалився Порошенко.

Офіційна мова Молдови - румунська.

Як відомо, в дитинстві Петро Порошенко з родиною кілька років мешкав у Молдові. Там він закінчив школу.

Як повідомлялося, 17 липня Порошенко і Філіп відкривають спільний контрольно-пропускний пункт "Кучурган - Первомайськ" на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону.

Євген Кізілов, УП

Теми: ПорошенкоМолдовакордон
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