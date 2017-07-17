Порошенко: Я неплохой переводчик с молдавского
Президент Украины Петр Порошенко продемонстрировал, что хорошо понимает родной язык премьер-министра Молдовы Павла Филипа на встрече с ним в Одесской области.
Свои языковые знания украинский лидер проявил на совместном с Филипом брифинге во время открытия совместного контрольно-пропускного пункта "Кучурган - Первомайск" на приднестровском сегменте украинского-молдавской границы.
Молдавский премьер выступал на родном языке, после чего его слова повторял украинский переводчик.
Когда Филип объяснял, как руководство Молдовы относится к жителям так называемого "Приднестровья" и что оно не видит разницы между жителями приднестровской зоны и остальных территорий страны, Порошенко засмеялся, остановил его и выступил в качестве переводчика.
"Я переводу: Но мы видим различие между гражданами, живущими в приднестровской зоне, и руководством приднестровской непризнанной "республики", - закончил он слова Филиппа.
Эта "шалость" украинского президента вызвала улыбку у премьера Молдовы.
"Оказывается, я неплохой переводчик с молдавского", - шутя похвастался Порошенко.
Как известно, в детстве Петр Порошенко с семьей несколько лет жил в Молдове. Там он закончил школу.
Официальный язык Молдовы - румынский.
Как сообщалось, 17 июля Порошенко и Филипп открывают совместный контрольно-пропускной пункт "Кучурган - Первомайск" на приднестровском сегменте украинского-молдавской границы.
Евгений Кизилов, УП