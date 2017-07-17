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У користувачів Apple крадуть дані банківських карток

Понеділок, 17 липня 2017, 22:44

Шахраї викрадають дані банківських карток і іншу особисту інформацію користувачів пристроїв Apple AAPL, розсилаючи листи про неіснуючу покупку в iTunes Store.

Про це йдеться в повідомленні антивірусної компанії ESET.

Нова шахрайська схема така: потенційна жертва отримує від особи онлайн-магазину лист, в якому повідомляється, що Apple ID використовувався на невідомому пристрої для купівлі альбому співачки Ріанни. Користувачеві пропонують ігнорувати повідомлення, підтвердивши тим самим купівлю, або скасувати транзакцію, перейшовши за посиланням.

 

Якщо користувач не зверне уваги на граматичні помилки у листі і той факт, що адреса відправника не має відношення до Apple, він може повірити шахраям і перейти на фішинговий сайт. На сайті користувачеві пропонується ввести Apple ID і пароль, а далі – заповнити анкету "для підтвердження особи".

Шахраї запитують ім’я, прізвище, поштову адресу, телефон, дату народження і, звичайно, дані банківських карток. При цьому "приймаються" картки всіх поширених платіжних систем, зокрема Visa, MasterCard, American Express та інші.

"Після введення даних на сторінці з’явиться повідомлення про те, що обліковий запис успішно пройшов перевірку. Користувач буде перенаправлений на головну сторінку цього iTunes Store, а його персональні дані опиняться у зловмисників", – йдеться в повідомленні.

"ESET рекомендує ігнорувати спам-розсилки і використовувати комплексні антивірусні продукти з функціями антиспаму і антифішингу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, компанія Apple допомогла розробникам програмного забезпечення заробити 70 мільярдів доларів за 9 років за допомогою App Store.

Економічна правда

Теми: технологіїхакери
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