Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У пользователей Apple воруют данные банковских карт

Понедельник, 17 июля 2017, 22:44

Мошенники похищают данные банковских карт и другую личную информацию пользователей устройств Apple AAPL, рассылая письма о несуществующей покупке в iTunes Store.

Об этом говорится в сообщении антивирусной компании ESET.

Новая мошенническая схема такова: потенциальная жертва получает от лица онлайн-магазина письмо, в котором сообщается, что Apple ID использовался на неизвестном устройстве для покупки альбома певицы Рианны. Пользователю предлагают игнорировать сообщение, подтвердив тем самым покупку, или отменить транзакцию, перейдя по ссылке.

 

Если пользователь не обратит внимания на грамматические ошибки в письме и тот факт, что адрес отправителя не имеет отношения к Apple, он может поверить мошенникам и перейти на фишинговый сайт. На сайте пользователю предлагается ввести Apple ID и пароль, а далее – заполнить анкету "для подтверждения личности".

Мошенники запрашивают имя, фамилию, почтовый адрес, телефон, дату рождения и, конечно, данные банковских карт. При этом "принимаются" карты всех распространенных платежных систем, включая Visa, MasterCard, American Express и другие.

"После ввода данных на странице появится сообщение о том, что учетная запись успешно прошла проверку. Пользователь будет перенаправлен на главную страницу настоящего iTunes Store, а его персональные данные окажутся у злоумышленников", – говорится в сообщении.

"ESET рекомендует игнорировать спам-рассылки и использовать комплексные антивирусные продукты с функциями антиспама и антифишинга", – говорится в сообщении.

Напомним, компания Apple помогла разработчикам программного обеспечения заработать 70 миллиардов долларов за 9 лет с помощью App Store.

Экономическая правда

Темы: технологиихакеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
технологии
В Украине стал доступным чат-бот Bard от Google на основе искусственного интеллекта
Маск запустил стартап по разработке искусственного интеллекта xAI, чтобы конкурировать с OpenAI
Geely и Renault запускают совместное производство двигателей и гибридных технологий
Последние новости
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
Все новости...
Реклама: