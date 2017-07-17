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У Києві ДФС знайшла склади з підробленим віскі на 5 мільйонів

Понеділок, 17 липня 2017, 23:10

Працівники ДФС разом із слідчими прокуратури виявили у Києві підпільні склади, де зберігали і продавали контрафактний алкоголь.

Про це у понеділок повідомляє прокуратура міста Києва на своїй сторінці у Facebook.

"Так, у ході проведення обшуків складських приміщень на території Солом’янського району міста Києва, а також транспортних засобів, було вилучено майже 4 тонни фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, які були розфасовані у скляні пляшки й упаковки відомих іноземних брендів, без акцизних марок встановленого зразку", - заявляють у прокуратурі.

 
прокуратура
 
прокуратура
 
прокуратура

Вказується, що загальна вартість вилученого майже 5 млн гривень.

Згідно з інформацією, продукцію продавали через Інтернет.

За даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 "незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів".

Українська правда

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Теми: Київторгівлякримінал
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