В Киеве ГФС нашла склады с поддельным виски на 5 миллионов

Работники ГФС вместе со следователями прокуратуры обнаружили в Киеве подпольные склады, где хранили и продавали контрафактный алкоголь.



Об этом в понедельник сообщает прокуратура города Киева на своей странице в Facebook.

"Так, в ходе проведения обысков складских помещений на территории Соломенского района города Киева, а также транспортных средств, было изъято почти 4 тонны фальсифицированных ликероводочных изделий, которые были расфасованы в стеклянные бутылки и упаковки известных иностранных брендов, без акцизных марок установленного образца", - заявляют в прокуратуре.



прокуратура

прокуратура

прокуратура

Указывается, что общая стоимость изъятого почти 5 млн гривен. Согласно информации, продукцию продавали через Интернет.



По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 204 "незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров".



Украинская правда