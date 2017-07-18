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Тендер на постачання трамваїв Києву виграла польська компанія

Вівторок, 18 липня 2017, 01:18

Польська компанія PESA Bydgoszcz виграла торги на постачання низькопідлогових трамваїв КП "Київпастранс".

Про це свідчать дані  системи електронних закупівель ProZorro.

Пропозиція PESA Bydgoszcz обішла українсько-німецьке СП "Електронтранс". PESA запропонувала трамваї за 1 млрд 813 млн 199 тис грн при очікуваній вартості 1,946 млрд грн. При цьому вона спочатку пропонувала їх за 1,846 млрд грн. Натомість СП "Електронтранс" пропонував 1 млрд 813 млн 200 тис грн, однак ціна під час торгів не знижувалась.

Всього в Україну буде поставлено 40 трамваїв. Вартість одного складе приблизно 45,3 млн грн.

Теми: Київтранспорт
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