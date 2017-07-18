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Тендер на поставку трамваев Киеву выиграла польская компания

Вторник, 18 июля 2017, 01:18

Польская компания PESA Bydgoszcz выиграла торги на поставку низкопольных трамваев КП "Киевпастранс".

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Предложение PESA Bydgoszcz обошло украинско-немецкое СП "Электронтранс". PESA предложила трамваи за 1 млрд 813 млн 199 тыс грн при ожидаемой стоимости 1,946 млрд грн. При этом она сначала предлагала их за 1,846 млрд грн. В то же время СП "Электронтранс" предлагал за 1 млрд 813 млн 200 тыс грн, однако цена во время торгов не снижалась.

Всего в Украине будет поставлено 40 трамваев. Стоимость одного составит примерно 45,3 млн грн.

Темы: Киевтранспорт
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