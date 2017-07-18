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Укроборонпром збільшив експорт зброї на 25%

Вівторок, 18 липня 2017, 02:47

Державний концерн "Укроборонпром" в 2016 році зміг збільшити експорт українських озброєнь на 25%.

Про це повідомив заступник генерального директора з розвитку Державного концерну "Укроборонпром" Артур Херувімов, передає Укрінформ.

"За минулий рік ми (ДК "Укроборонпром") наростили наш експорт на 25% - з 570 млн доларів до 770 млн доларів", - зазначив Херувімов.

За його словами, такий результат досягнутий "завдяки системній співпраці, системній роботі на міжнародних ринках з нашими міжнародними партнерами".

Теми: Укроборонпромекспорт
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