Укроборонпром увеличил экспорт оружия на 25%

Государственный концерн "Укроборонпром" в 2016 году смог увеличить экспорт украинских вооружений на 25%.

Об этом сообщил заместитель генерального директора по развитию Государственного концерна "Укроборонпром" Артур Херувимов, передает Укринформ.

"За прошлый год мы (ДК "Укроборонпром") нарастили наш экспорт на 25% - с 570 млн долларов до 770 млн долларов", - отметил Херувимов.

По его словам, такой результат достигнут "благодаря системному сотрудничеству, системной работе на международных рынках с нашими международными партнерами".