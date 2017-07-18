США зняли заборону на провезення ноутбуків на рейсах з Близького Сходу

Адміністрація транспортної безпеки США повністю зняла заборону на провезення великих електронних пристроїв, таких як ноутбуки, на рейсах з Близького Сходу.

Про це повідомляє Reuters.

В адміністрації заявили, що уряд скасував заборону для авіакомпанії Saudi Arabian Airlines. За словами представника транспортоной адміністрації Джеймса Грегорі найближчим часом американські чиновники відвідають аеропорт Саудівської Аравії, щоб переконатися, що країна виконала вимоги США щодо забезпечення безпеки польотів.

Саудівська Аравія була останньою країною, щодо якої діяли обмеження.

Як відомо, у березні уряд США ввів заборону для пасажирів рейсів з восьми країн Близького Сходу та Африки, а також Туреччини, брати в ручну поклажу ноутбуки, айпади, камери та більшість іншої електронної техніки.

За неофіційною інформацією, заборона на техніку у ручній поклажі, можливо, пов'язана з небезпекою діяльності "Аль-Каїди" на Аравійському півострові.