Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США сняли запрет на провоз ноутбуков на рейсах с Ближнего Востока

Вторник, 18 июля 2017, 03:13

Администрация транспортной безопасности США полностью сняла запрет на провоз больших электронных устройств, таких как ноутбуки, на рейсах с Ближнего Востока.

Об этом сообщает Reuters.

В администрации заявили, что правительство отменило запрет для авиакомпании Saudi Arabian Airlines. По словам представителя транспортоной администрации Джеймса Грегори в ближайшее время американские чиновники посетят аэропорт Саудовской Аравии, чтобы убедиться, что страна выполнила требования США по обеспечению безопасности полетов.

Саудовская Аравия была последней страной, в отношении которой действовали ограничения.

Как известно, в марте правительство США ввело запрет для пассажиров рейсов из восьми стран Ближнего Востока и Африки, а также Турции, брать в ручную кладь ноутбуки, айпады, камеры и большинство другой электронной техники.

По неофициальной информации, запрет на технику в ручной клади, возможно, связан с опасностью, которую представляет деятельность "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАБлижний Востокавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
США
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Пентагон раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине на $800 млн
Последние новости
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
Все новости...
Реклама: