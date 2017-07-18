Російський суд підтвердив заборону "Свідків Єгови"

Рішення Верховного суду РФ про визнання "Свідків Єгови" екстремістською організацією, ліквідацію і заборону її діяльності на території країни, набуло чинності.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Правозахисники вважають рішення таким, що порушує права людини.

Як припускають, тепер "Свідки Єгови" можуть звернутися до Європейського суду з прав людини, але Росія не вважає себе зобов’язаною виконувати його рішення.

До організації, що заявляє про 170 тисяч вірних у Росії, влада країни давно ставиться з підозрою через її негативну позицію щодо військової служби, виборів чи загалом авторитету влади.

У Росії Конституція офіційно гарантує свободу релігії, але законодавство визначає чотири "традиційні релігії" народів країни – православне християнство, іслам, юдаїзм і буддизм, а інші релігійні течії нерідко зазнають дискримінації.

Як повідомлялося 20 квітня Верховний суд Росії ухвалив рішення про заборону "Свідків Єгови" за позовом Міністерства юстиції Росії. Після цього почастішали повідомленням про тиск на послідовників цієї релігійної течії.