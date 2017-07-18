Российский суд подтвердил запрет "Свидетелей Иеговы"

Решение Верховного суда РФ о признании "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ликвидации и запрете ее деятельности на территории страны, вступило в силу.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Правозащитники считают решение нарушающим права человека.

Как предполагают, теперь "Свидетели Иеговы" могут обратиться в Европейский суд по правам человека, но Россия не считает себя обязанной выполнять его решения.

К организации, которая заявляет о 170 тысячах верных в России, власти страны давно относятся с подозрением из-за ее негативной позиции в отношении военной службы, выборов или вообще авторитета власти.

В России Конституция официально гарантирует свободу религии, но законодательство определяет четыре "традиционные религии" народов страны - православное христианство, ислам, иудаизм и буддизм, а другие религиозные течения нередко подвергаются дискриминации.

Как сообщалось 20 апреля Верховный суд России принял решение о запрете "Свидетелей Иеговы" по иску Министерства юстиции России. После этого участились сообщения о давлении на последователей этого религиозного течения.