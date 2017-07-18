У Кремлі не підтримали спрощену видачу громадянства РФ російськомовним

У Кремлі не підтримали ініціативу депутата Костянтина Затуліна спростити отримання російського громадянства "носіям російської мови", що було розрахована більшою мірою на українців.

Про це пише російська газета Комерсант.

У середу Дума ухвалить в третьому читанні цей законопроект. Тоді ж палата може повернутися до обговорення поправки депутата-єдинороса Костянтина Затуліна.

Він відкликав її при розгляді проекту в другому читанні за рекомендацією спікера Держдуми В'ячеслава Володіна, який запропонував узгодити її з ГПУ, МЗС, МВС і Білим домом.

Поправка розширює поняття "носії російської мови", які відповідно до ст. 14 закону "Про громадянство" мають право на отримання громадянства РФ у спрощеному порядку.

"Сьогодні записано, що ними можуть бути тільки особи, які мали в минулому факт проживання в РФ або мають родичів по прямій висхідній лінії, які жили колись на території Російської Імперії і Радянського Союзу, але в межах державного кордону РФ", - пояснював 12 липня депутат.

Згідно з його поправкою, мова має йти про території Російської Імперії і Радянського Союзу "на момент закінчення їх існування". Норма закону пошириться, наприклад, на жителів Польщі, Фінляндії, Узбекистану, Таджикистану, пояснював виданню Затулін. Він підкреслював, що пропонує наділити уряд правом створення переліку країн, на які норма поширюватися не повинна.

За інформацією видання, в адміністрації Путіна не підтримали поправку, вважаючи її передчасною. На думку кремлівських юристів, необхідно проаналізувати, яка кількість людей в цьому випадку зможе претендувати на отримання громадянства РФ.

Розкритикували вони і створення урядом переліку країн, на які не повинна поширюватися норма.

Вказали в ГПУ і на неочевидність моменту припинення існування Російської Імперії: чи варто прирівнювати до такого прийняття Тимчасовим урядом акту про проголошення Росії республікою від 1 (14) вересня 1917 року. Також, на їхню думку, поправка не враховує статус держави в період від моменту припинення існування Російської Імперії до утворення СРСР.

Затулін вважає доводи ГПУ "непереконливими. Аргумент про те, що в РФ можуть "хлинути" громадяни Польщі та Фінляндії, Затулін називає "нісенітницею".

За його словами, поправка розрахована насамперед на жителів України, які не мають родичів по прямій висхідній лінії, що жили на території, що входить в сучасний кордон РФ.

За словами джерела видання в апараті уряду, Білий дім, МЗС і МВС виступили проти поправки. Глава думського комітету із законодавства Павло Крашенінніков сказав, що до обговорення питання можна повернутися восени.