В Кремле не поддержали упрощенную выдачу гражданства РФ русскоязычным

В Кремле не поддержали инициативу депутата Константина Затулина упростить получение российского гражданства "носителям русского языка", что было рассчитана в большей степени на украинцев.

Об этом пишет российская газета Коммерсант.

В среду Дума примет в третьем чтении этот законопроект. Тогда же палата может вернуться к обсуждению поправки депутата-единоросса Константина Затулина.

Он отозвал ее при рассмотрении проекта во втором чтении по рекомендации спикера Госдумы Вячеслава Володина, который предложил согласовать ее с ГПУ, МИДом, МВД и Белым домом.

Поправка расширяет понятие "носители русского языка", которые в соответствии со ст. 14 закона "О гражданстве" имеют право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

"Сегодня записано, что ими могут быть только лица, которые имели в прошлом факт проживания в РФ или имеют родственников по прямой восходящей линии, которые жили прежде на территории Российской Империи и Советского Союза, но в пределах государственной границы РФ",— пояснял 12 июля депутат.

Согласно его поправке, речь должна идти о территории Российской Империи и Советского Союза "на момент окончания их существования". Норма закона распространится, например, на жителей Польши, Финляндии, Узбекистана, Таджикистана, пояснял изданию Затулин. Он подчеркивал, что предлагает наделить правительство правом создания перечня стран, на которые норма распространяться не должна.

По сведениям издания, в администрации Путина не поддержали поправку, посчитав ее преждевременной. По мнению кремлевских юристов, необходимо проанализировать, какое количество людей в этом случае сможет претендовать на получение гражданства РФ.

Раскритиковали они и создание правительством перечня стран, на которые не должна распространяться норма.

Указали в ГПУ и на неочевидность момента прекращения существования Российской Империи: стоит ли приравнивать к таковому принятие Временным правительством акта о провозглашении России республикой от 1 (14) сентября 1917 года. Также, по их мнению, поправка не учитывает статус государства в период от момента прекращения существования Российской Империи до образования СССР.

Затулин считает доводы ГПУ "неубедительными. Аргумент о том, что в РФ могут "хлынуть" граждане Польши и Финляндии, Затулин называет "чушью".

По его словам, поправка рассчитана прежде всего на жителей Украины, которые не имеют родственников по прямой восходящей линии, живших на территории, входящей в современную границу РФ.

По словам источника издания в аппарате правительства, Белый дом, МИД и МВД выступили против поправки. Глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников сказал, что к обсуждению вопроса можно вернуться осенью.