Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Яценюк: НАТО – найкраща гарантія безпеки України

Вівторок, 18 липня 2017, 12:31

Екс-прем’єр Арсеній Яценюк вважає, що найкращими безпековими гарантіями для України є членство в Північноатлантичному альянсі.

Про це він сказав на урочистому засіданні Кабміну, присвяченому 100-річчю уряду України.

"Найкраща гарантія безпеки України - це членство України в НАТО. Не всі країни-члени НАТО готові до прийняття такого рішення. Український народ до цього готовий. І саме тому Україні необхідно продовжувати реформу збройних сил для того, щоб Збройні сили України повністю відповідали стандартам НАТО", - заявив Яценюк.

Як повідомлялося, 8 червня Верховна Рада зробила пріоритетом для України вступ до НАТО.

Олег Твердь, УП



Теми: НАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
НАТО
Вучич попросив, щоб НАТО захистив сербів у Косово
Генсек НАТО відреагував на відмову РФ від "зернової угоди"
War Speeches. Росія не в захваті від результатів Вільнюського саміту та хоче гарантій своєї безпеки
Останні новини
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
Усі новини...
Реклама: