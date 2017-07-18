Яценюк: НАТО – лучшая гарантия безопасности Украины

Экс-премьер Арсений Яценюк считает, что лучшей гарантией для безопасности Украины является членство в Североатлантическом альянсе.

Об этом он сказал на торжественном заседании Кабмина, посвященном 100-летию правительства Украины.

"Лучшая гарантия безопасности Украины - это членство Украины в НАТО. Не все страны-члены НАТО готовы к принятию такого решения. Украинский народ к этому готов. И именно поэтому Украине необходимо продолжать реформу вооруженных сил для того, чтобы Вооруженные силы Украины полностью соответствовали стандартам НАТО", - заявил Яценюк.

Как сообщалось, 8 июня Верховная Рада сделала приоритетом для Украины вступление в НАТО.