В Україні з'явилася Рада прем'єрів

Кабмін створив новий консультативний орган - Раду прем'єр-міністрів.

Про це глава уряду Володимир Гройсман повідомив у вівторок під час урочистого засідання з нагоди 100-річчя Кабінету міністрів, передають "Українські новини".

"Пропоную створити відповідну консультативну раду протокольним рішенням", - повідомив він, після чого ця пропозиція була підтримана.

На думку Гройсмана, на засіданнях цієї ради можна буде розглядати найважливіші питання розвитку країни.

Також він вважає, що рада може стати гарним майданчиком для обміну досвідом.

У вівторок, 18 липня, відбулося урочисте засідання з нагоди 100-річчя Кабінету міністрів. На ньому, окрім теперішнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, були, зокрема, присутні колишні очільники уряду різних часів – Арсеній Яценюк, Леонід Кучма, Євген Марчук, Юрій Єхануров, Анатолій Кінах. А от Віктора Ющенка та Юлії Тимошенко серед учасників засідання не було.