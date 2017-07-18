Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні з'явилася Рада прем'єрів

Вівторок, 18 липня 2017, 12:34

Кабмін створив новий консультативний орган - Раду прем'єр-міністрів.

Про це глава уряду Володимир Гройсман повідомив у вівторок під час урочистого засідання з нагоди 100-річчя Кабінету міністрів, передають "Українські новини".

"Пропоную створити відповідну консультативну раду протокольним рішенням", - повідомив він, після чого ця пропозиція була підтримана.

На думку Гройсмана, на засіданнях цієї ради можна буде розглядати найважливіші питання розвитку країни.

Також він вважає, що рада може стати гарним майданчиком для обміну досвідом.

У вівторок, 18 липня, відбулося урочисте засідання з нагоди 100-річчя Кабінету міністрів. На ньому, окрім теперішнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, були, зокрема, присутні колишні очільники уряду різних часів – Арсеній Яценюк, Леонід Кучма, Євген Марчук, Юрій Єхануров, Анатолій Кінах. А от Віктора Ющенка та Юлії Тимошенко серед учасників засідання не було.

 

Теми: Кабінет міністрівГройсман
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Кабінет міністрів
Кабмін ухвалив зміни для старту великої приватизації через Прозорро.Продажі
Кабмін призначив голову Нацполіції
Уряд скасував обмеження розміру націнки при закупівлях Міноборони
Останні новини
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
Усі новини...
Реклама: