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Пранкера-безштанька хочуть відправити на громадські роботи

Вівторок, 18 липня 2017, 13:46

Столична прокуратура просить для пранкера Віталія Седюка, який зняв штани на Євробаченні, 240 годин громадських робіт.

Про це повідомляє прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"У Дніпровському райсуді  завершилися дебати у процесі щодо пранкера В.Седюка, якого звинувачують у хуліганських діях під час міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2017", – повідомила вона у Facebook.

"Прокурор під час дебатів попросив для правопорушника покарання у вигляді 240 годин громадських робіт. Суд пішов у нарадчу кімнату для прийняття рішення", – додає прес-секретар.

Як відомо, Седюка затримали правоохоронці 13 травня після скандальної витівки під час проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2017".

Згідно зі статтею 296 Кримінального кодексу хуліганство карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

Українська правда

Теми: скандалЄвробаченнясудпрокуратура
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