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Лукашенко приїде до України днями – віце-прем'єр

Вівторок, 18 липня 2017, 16:00

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідає Україну до 22 липня.

Про це повідомив заступник прем'єр-міністра Білорусі Володимир Семашко на засіданні міжурядової українсько-білоруської комісії з питань торговельно-економічної співпраці, передають "Українські новини".

"За два дні буде офіційний візит нашого президента Олександра Григоровича Лукашенка до вашої країни", – сказав він.

Семашко висловив сподівання на плідні переговори між президентами.

На сайтах президентів Білорусі й України поки що немає анонсів візиту Лукашенка.

5 липня віце-спікер Верховної Ради України й учасник мирних переговорів у Мінську Ірина Геращенко повідомила, що Олександр Лукашенко планує незабаром відвідати Україну.

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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