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Лукашенко збирається відвідати Україну – Геращенко

Середа, 5 липня 2017, 17:20

Президент Білорусі Олександр Лукашенко планує здійснити візит до України.

Про це повідомила у Facebook віце-спікер Верховної ради, учасник мирних переговорів у Мінську Ірина Геращенко.

За її словами, про це вона дізналася під час "короткої розмови" із самим Лукашенком на полях Парламентської асамблеї ОБСЄ.

"О. Лукашенко сказав, що планує найближчим часом відвідати Україну і обговорити весь спектр двосторонніх взаємин", - написала Геращенко.

У свою чергу, вона розповіла йому про роботу "мінських груп", яка щойно скінчилася, про те, що українська сторона робить все, аби був прогрес, передусім в безпековому і гуманітарному блоці і що найбільше українцям "болить питання безпеки на Донбасі і заручників".

 
Ірина Геращенко спілкується з білоруським лідером Олександром Лукашенком
Фото зі сторінки facebook ірини геращенко

Як повідомлялося, 2 липня журналіста "Української правди" Оксану Коваленко не пустили до Білорусі, сказавши, що їй заборонено в'їзд на територію країни. Прикордонник пояснив, що оскільки Росія і Білорусь є "союзними державами", то їй заборонений в'їзд в обидві країни.

Також у ніч на 11 лютого у Мінську було затримано українського письменника Сергія Жадана, йому було повідомлено про заборону в'їзду до Білорусі на невизначений термін. Згодом цю заборону скасували.

Всього у списку осіб, яким заборонений в'їзд до Білорусі та Росії, перебуває 300 тисяч українців.

Водночас днями в білоруському місті Могильов помітили автомобіль із номерними знаками терористичної організації "ЛНР".

Українська правда

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Теми: ЛукашенкоБілорусь
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