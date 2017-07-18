Ще 59 кандидатів припинили участь у конкурсі до Верховного Суду

Ще 40% кандидатів – 59 осіб – із негативними висновками Громадської ради доброчесності припинили участь у конкурсі до Верховного Суду.

Такі результати дослідження досьє та співбесід в рамках другого етапу кваліфікаційного оцінювання, оприлюднила Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

ГРД надала 140 негативних висновків стосовно кандидатів, які пройшли до другого етапу кваліфікаційного оцінювання. До 239 (63%) кандидатів у громадськості не було питань щодо доброчесності та професійної етики.

Загалом із винесених на розгляд комісії 140 висновків ГРД самостійно скасувала шість та одну інформацію замінила на висновок. Восьмеро кандидатів із негативними висновками подали заяву про припинення участі у конкурсі. Таким чином, комісія суддів розглянула 126 висновків ради доброчесності.

Під час співбесід у складі колегій ВККСУ відсіяли 27 кандидатів, під час пленарних засідань – ще 26 кандидатів. Стосовно двох кандидатів призупинено кваліфікаційне оцінювання.

У комісії зазначають, що рейтинг кандидатів на посади суддів ВСУ буде сформовано та оприлюднено до 1 серпня 2017 року.

Українська правда