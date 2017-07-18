Еще 59 кандидатов прекратили участие в конкурсе в Верховный Суд

Еще 40% кандидатов – 59 человек – с отрицательными выводами Общественного совета добропорядочности прекратили участие в конкурсе в Верховный Суд.



Такие результаты исследования досье и собеседований в рамках второго этапа квалификационного оценивания обнародовала Высшая квалификационная комиссия судей Украины.



ОСД предоставил 140 негативных выводов относительно кандидатов, прошедших во второй этап квалификационного оценивания. К 239 (63%) кандидатамв у общественности не было вопросов добропорядочности и профессиональной этики.



Всего из вынесенных на рассмотрение комиссии 140 выводов ОСД самостоятельно отменил шесть и одну информацию заменил на заключение. Восемь кандидатов с негативными выводами подали заявление о прекращении участия в конкурсе. Таким образом, комиссия судей рассмотрела 126 выводов совета добродетели.



Во время собеседований в составе коллегий ВККСУ отсеяли 27 кандидатов, во время пленарных заседаний – еще 26 кандидатов. В отношении двух кандидатов приостановлено квалификационное оценивание.



В комиссии отмечают, что рейтинг кандидатов на должности судей ВСУ будет сформирован и обнародован до 1 августа 2017 года.



Украинская правда