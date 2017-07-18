Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еще 59 кандидатов прекратили участие в конкурсе в Верховный Суд

Вторник, 18 июля 2017, 16:00

Еще 40% кандидатов – 59 человек – с отрицательными выводами Общественного совета добропорядочности прекратили участие в конкурсе в Верховный Суд.

Такие результаты исследования досье и собеседований в рамках второго этапа квалификационного оценивания обнародовала Высшая квалификационная комиссия судей Украины.

ОСД предоставил 140 негативных выводов относительно кандидатов, прошедших во второй этап квалификационного оценивания. К 239 (63%) кандидатамв у общественности не было вопросов добропорядочности и профессиональной этики.

Всего из вынесенных на рассмотрение комиссии 140 выводов ОСД самостоятельно отменил шесть и одну информацию заменил на заключение. Восемь кандидатов с негативными выводами подали заявление о прекращении участия в конкурсе. Таким образом, комиссия судей рассмотрела 126 выводов совета добродетели.

Во время собеседований в составе коллегий ВККСУ отсеяли 27 кандидатов, во время пленарных заседаний – еще 26 кандидатов. В отношении двух кандидатов приостановлено квалификационное оценивание.

В комиссии отмечают, что рейтинг кандидатов на должности судей ВСУ будет сформирован и обнародован до 1 августа 2017 года.

Украинская правда

Темы: суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
суд
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
ГБР направило в суд более 75 обвинений в отношении судей за полгода
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Последние новости
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
Все новости...
Реклама: