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Суд окупантів над Чийгозом допитав перебіжчика Константинова

Вівторок, 18 липня 2017, 17:33

Підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" допитує у справі Чийгоза екс-главу Верховної Ради АР Крим, так званого голову окупаційної Держради Криму Володимира Константинова.

Про це повідомив адвокат заступника голови Меджлісу Микола Полозов, передають "Крим.Реалії".

"За словами Констянтинова, мітингувальники перешкоджали проходу в будівлю депутатів. Надалі він дав свідчення, що частина депутатів перебували в будівлі, і їх блокували у власних кабінетах особи, які проникли в будівлю через розбиті вікна першого поверху", – зазначив адквокат.

Полозов також розповів, що Константинов назвав мітинг Меджлісу незаконним, адже на його проведення не було отримано дозвіл, але на той час, за українським законодавством, діяв лише повідомний порядок проведення масових заходів. Крім того, Константинов не зміг відповісти щодо законності мітингу, який проводила партія "Русское единство".

Екс-голова ВР АРК розповів, що на 26 лютого було призначено позачергову сесію, на яку було винесено два питання: оцінка поточної політичної ситуації та звіт про діяльність уряду.

"Друге питання мало на увазі голосування про відставку Анатолія Могильова (голови Ради міністрів Криму – УП)", – зазначив Полозов.

За словами Константинова, Чубаров вимагав скасувати позачергову сесію і нібито погрожував екс-голові ВР Криму захопленням будинку. При цьому Константинов додав, що Ахтема Чийгоза він в день мітингу не бачив.

Полозов охарактеризував допит як "виступ на політичній трибуні".

"Зрештою, він назвав допит, що відбувається, КВК і обурився, що від нього вимагають вгадувати якісь букви," – додав адвокат.

За словами Полозова, захист Чийгоза також сподівається домогтися допиту муфтія окупованого Криму Еміралі Аблаєва, якого 10 липня суд втретє відмовився викликати.

Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство". Сталися сутички.

Окупаційна влада Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень. Його справу суд розглядає в рамках "справи 26 лютого", в якій є інші фігуранти.

20 червня підсудного привезли до Бахчисарая, щоб він зміг попрощатися з мамою, яка вмирає.

Більше про перебіг справи Ахтема Чийгоза читайте у матеріалі  "Ахтем Чийгоз. Боротьба за право попрощатися з матір'ю".

Софія Лукашова, для УП

Теми: кримські татариКрим
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