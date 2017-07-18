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Суд оккупантов над Чийгозом допросил перебежчика Константинова

Вторник, 18 июля 2017, 17:33

Подконтрольный России "Верховный суд Крыма" допрашивает по делу Чийгоза экс-главу Верховной Рады АР Крым, так называемого председателя оккупационного Госсовета Крыма Владимира Константинова.

Об этом сообщил адвокат заместителя председателя Меджлиса Николай Полозов, передают "Крым.Реалии".

"По словам Константинова митингующие препятствовали проходу в здание депутатов. В дальнейшем он дал показания, что часть депутатов находились в здании, и их блокировали в собственных кабинетах лица, проникшие в здание через разбитые окна первого этажа ", - отметил адвокат.

Полозов также рассказал, что Константинов назвал митинг Меджлиса незаконным, ведь на его проведение не было получено разрешение, но в то время, по украинскому законодательству, действовал только уведомительный порядок проведения массовых мероприятий. Кроме того, Константинов не смог ответить про законность митинга, который проводила партия "Русское единство".

Экс-глава ВР АРК рассказал, что на 26 февраля была назначена внеочередная сессия, на которую были вынесены два вопроса: оценка текущей политической ситуации и отчет о деятельности правительства.

"Второй вопрос подразумевало голосование об отставке Анатолия Могилева (председателя Совета министров Крыма - УП)", - отметил Полозов.

По словам Константинова, Чубаров требовал отменить внеочередную сессию и якобы угрожал экс-главе ВР Крыма захватом здания. При этом Константинов добавил, что Ахтема Чийгоза он в день митинга не видел.

Полозов охарактеризовал допрос как "выступление на политической трибуне".

"В конце концов, он назвал происходящий допрос КВНом и возмутился, что от него требуют угадывать какие-то буквы", - добавил адвокат.

По словам Полозова, защита Чийгоза также надеется добиться допроса муфтия оккупированного Крыма Эмирали Аблаев, которого 10 июля суд в третий раз отказался вызвать.

Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Произошли столкновения.

Оккупационные власти Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков. Его дело суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля", в котором есть другие фигуранты.

20 июня подсудимого привезли в Бахчисарай, чтобы он смог попрощаться с умирающей матерью.

Больше о деле Ахтема Чийгоза читайте в материале "Ахтем Чийгоз. Борьба за право попрощаться с матерью"

Темы: крымские татарыКрым
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