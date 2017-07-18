Заворушення в Дніпрі 9 травня: затримали ще 1 підозрюваного

18 липня правоохоронці затримали ще 1 підозрюваного в участі в масових заворушеннях в Дніпрі 9 травня 2017 року.



Про це повідомляє у вівторок прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

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36-річному чоловіку інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст.294 та ч.2 ст.296 КК України (масові заворушення та хуліганство);

Найближчим часом прокуратура планує клопотати про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомлялось, за результатами розслідування кримінального провадження за фактами подій, що мали місце 9 травня 2017 року у Дніпрі, встановлено причетність до скоєння злочину 17 осіб, яким повідомлено про підозру.

Серед них – три організатори, координатор, два "касири" та одинадцять активних учасників масових заворушень (так званих "тітушок").

У справі проведено 38 обшуків, допитано понад 130 свідків. Досудове розслідування триває.