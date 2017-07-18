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Беспорядки в Днипре 9 мая: задержан еще 1 подозреваемый

Вторник, 18 июля 2017, 17:55

18 июля правоохранители задержали еще 1 подозреваемого в участии в массовых беспорядках в Днипре 9 мая 2017 года.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

 

36-летнему мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.294 и ч.2 ст.296 УК Украины (массовые беспорядки и хулиганство)

В ближайшее время прокуратура планирует ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

Как сообщалось, по результатам расследования уголовного производства по фактам событий, имевших место 9 мая 2017 года в Днипре, установлена причастность к совершению преступления 17 человек, которым сообщено о подозрении.

Среди них – три организаторы, координатор, два "кассиры" и одиннадцать активных участников массовых беспорядков (так называемых "титушек").

По делу проведено 38 обысков, допрошено более 130 свидетелей. Досудебное расследование продолжается.

Темы: Днепрпрокуратура
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