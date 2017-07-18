Директор Львівського бронетанкового вільний - вніс заставу

За директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа внесли заставу у розмірі 2 млн грн, він вийшов на свободу.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі підприємства.

У прес-службі не змогли уточнити, хто вніс затверджену судом суму, а також повідомили, що в середу, 19 липня, Тимків дасть прес-конференцію, під час якої розповість про закупівлю танкових двигунів, після якої його і ще 4 осіб звинуватили в розтраті 28,5 млн грн.

Як повідомлялося, 14 июля детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 5 осіб, причетних до махінацій із закупівлями двигунів для танків ДП "Львівський бронетанковий завод", в тому числі директора заводу і його заступника.

Солом'янський райсуд Києва ухвалив взяти його під варту з можливістю внесення застави 2 млн грн.